عضو في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يستقيل من حكومة نتنياهو
قدم آفي ماعوز رئيس حزب "نوعام" المتطرف الإسرائيلي، مساء الاثنين، استقالته من منصبه كنائب وزير في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبحسب قناة 12 العبرية، فإن ماعوز قدم استقالته بسبب عدم منحه الصلاحيات التي طالب بها عند توقيع الائتلاف الحكومي.
وأشارت إلى أن ماعوز قال في رسالته لنتنياهو "إنه يفكر بعدم دعم الائتلاف الحكومي في قراراته بالكنيست".
وقال ماعوز في الرسالة "لدهشتي اكتشفت أنه لا توجد نية صادقة لتنفيذ اتفاق الائتلاف بشأن إدارة الهوية القومية اليهودية".
وأضاف "سأقوم بواجبي كعضو كنيست عادي في الائتلاف".
ويحظى نتنياهو بأغلبية 64 مقعدا في الكنيست، لكن يبدو أن الضرر أصاب علاقته مع شريكيه القويين من اليمين المتطرف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير.
إستقالة عضو الكنيست الوزير في حكومة نتنياهو آفي ماعوز#الكيان_المؤقت#افي_ماغوز#احداثpic.twitter.com/i5XGoOEFGs— احداث (@a7dass1) February 27, 2023
المصدر: وسائل إعلام عبرية