بايدن يرد بكلمة واحدة بشأن المخاوف المتعلقة بكبر سنه

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، المخاوف بشأن سنه بأنها "مشروعة تماما"، في ظل التساؤلات حول ما إذا كان سيترشح لإعادة انتخابه في عام 2024.

وسئل بايدن (80 عاما) أثناء مقابلة مع شبكة "ABC" الأمريكية، عما إذا كان يفكر في كبر سنه عند اتخاذ قرار بشأن الترشح مرة أخرى، فرد بالنفي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من "المشروع" أن يثير الناس مخاوف بشأن سنه.

وأوضح قائلا: "من المشروع أن يثير الناس قضايا تتعلق بعمري.. من الطبيعي تماما القيام بذلك.. والشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو "شاهدني".

وسيكون بايدن، أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، 82 عاما عندما يؤدي اليمين إذا ما أعيد انتخابه في عام 2024.

وعمر بايدن مثار اهتمام لدى كل من الجمهوريين والديمقراطيين.

وأيد بايدن خلال المقابلة مع ABC إشارة السيدة الأولى، جيل بايدن، بأنه سيرشح نفسه لولاية ثانية، إذا قالت الأسبوع الماضي في كينيا إن بايدن "لم ينته" بعد.

وصرح بايدن: "لدي أشياء أخرى يجب أن أنهيها قبل الشروع في حملة شاملة".

المصدر: شبكة "ABC" الأمريكية