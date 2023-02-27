قناة عبرية تنشر صورة لمركبة منفذي عملية إطلاق النار جنوب أريحا قبل الانسحاب من مكان العملية

نشرت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الاثنين، صورة لمركبة منفذي عملية إطلاق النار جنوب أريحا بعد إضرام النار فيها والانسحاب من مكان العملية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن من شاركوا في تبادل إطلاق النار مع منفذي العملية، اكتشفوا دخانا يتصاعد من سيارة تحترق، مشيرا إلى أنها تحمل لوحات تعريف صفراء.

وصرح بأنهم أدركوا أنها سيارة منفذي عملية إطلاق النار جنوب أريحا.

وأسفرت عملية إطلاق النار في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، عن إصابة إسرائيلي بجراح حرجة، وذلك بعد يوم من الاعتداءات التي نفذها المستوطنون في الضفة الغربية، وبخاصة في منطقة نابلس.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن موقعين شهدا إطلاق نار، مشيرا إلى أن منفذي العملية قد تمكنوا من الانسحاب من المكان.

وكانت مراسلة RT قد قالت مساء الاثنين إن مستوطنا أصيب إصابة حرجة في عملية إطلاق نار على مركبة قرب أريحا.

وحسب "نجمة داوود الحمراء" فإن المصاب في عملية إطلاق النار قرب أريحا، حالته خطيرة.

وأوضحت مصادر عبرية أن منفذ عملية أريحا اصطدم في البداية بسيارة المستوطن ثم نزل من عربته وأطلق النار.

هذا، وأوضحت وسائل إعلام اسرائيلية بأن المصاب يبلغ من العمر 25 عاما، مشيرة إلى أن قوات كبيرة من الجيش تبحث عن منفذ العملية في شارع 90 قرب أريحا.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية