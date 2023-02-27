الشرطة الألمانية تحدد هوية من قام بتشويه ملصق التضامن مع أوكرانيا
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تمكنت الشرطة الألمانية من التعرف على هوية رجل قام بتشويه ملصق تم تعليقه على برج كنيسة بوتسدام تضامنا مع أوكرانيا.
Полиция в Германии установила личность мужчины, испортившего плакат, вывешенный на церковной башне в Потсдаме в знак солидарности с Украиной. 40-летний подозреваемый вырезал лицо женщины и повесил вместо него табличку с надписью "Украины не существует". Так плакат выглядел раньше pic.twitter.com/Eym33t0ITT— DW на русском (@dw_russian) February 27, 2023
ويبلغ عمر المشتبه به 40 عاما، وقام بقطع وجه المرأة على الملصق، ووضع بدلا منه لافتة كتب عليها "أوكرانيا غير موجودة". ونشر حساب "دويتشه فيلله" صورة الملصق قبل تشويهه.
المصدر: تويتر