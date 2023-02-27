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الشرطة الألمانية تحدد هوية من قام بتشويه ملصق التضامن مع أوكرانيا

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الشرطة الألمانية تحدد هوية من قام بتشويه ملصق التضامن مع أوكرانيا
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تمكنت الشرطة الألمانية من التعرف على هوية رجل قام بتشويه ملصق تم تعليقه على برج كنيسة بوتسدام تضامنا مع أوكرانيا.

ويبلغ عمر المشتبه به 40 عاما، وقام بقطع وجه المرأة على الملصق، ووضع بدلا منه لافتة كتب عليها "أوكرانيا غير موجودة". ونشر حساب "دويتشه فيلله" صورة الملصق قبل تشويهه.

المصدر: تويتر

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