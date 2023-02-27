اختتام المناورات العسكرية البحرية الثلاثية في المحيط الهندي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه انتهت اليوم الاثنين في مياه المحيط الهندي مناورات بحرية ثلاثية بمشاركة سفن حربية وسفن دعم تابعة لروسيا والصين وجنوب إفريقيا.

وشاركت في المناورات عن الجانب الروسي، الفرقاطة "الأميرال غورشكوف"، وسفينة الإمداد المتوسطة "كاما"، وعن الجانب الصيني الفرقاطة "ريتشاو" والمدمرة "هواينان" وسفينة الإمداد "كيكيسيليهو" ، وعن جنوب إفريقيا- الفرقاطة "ميندي".

ووفقا للوزارة، قام المشاركون في التدريبات على مدى 3 أيام، بالتدرب على تشكيل مفرزة متعددة الجنسيات من السفن الحربية في منطقة محددة، وعلى تنفيذ مناورات تكتيكية مشتركة في مختلف التشكيلات والتجمعات القتالية، وتنفيذ مهام مكافحة الألغام عند المعابر البحرية مع إطلاق النار على هدف يحاكي لغم عائم.

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ونفذت سفن حربية من الدول الثلاث، عمليات رمي مدفعي على هدف بحري، وتم التدرب على تحرير سفينة محتجزة مع رهائن، وتقديم المساعدة لسفينة في محنة في البحر وأفراد عائمون في مياه البحر.

وخلال بعض فترات التدريب، تم استخدام مروحية من طراز Ka-27 انطلقت من على متن الفرقاطة "الأميرال غورشكوف" التابعة للأسطول الشمالي الروسي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية