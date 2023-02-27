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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الحدود بين الصين وقرغيزستان

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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الحدود بين الصين وقرغيزستان
Globallookpress
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قالت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان، إنه تم فجر اليوم تسجيل وقوع هزات أرضية بقوة 5.6 درجة.

وأشارت الوزارة، في بيانها إلى أن مركز الزلزال وقع على الحدود بين الصين وقرغيزستان.

وأضاف البيان: "وقع مركز الزلزال على حدود قرغيزستان والصين، على مسافة 278 كيلومترا جنوب شرقي مدينة ألماتا الكازاخستانية. ويتنمي هذا الزلزال إلى فئة الطاقة 12.1. وبلغت قوته 5.6، وكان على عمق 10 كيلومترات".

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ويشار إلى أن نفس المنطقة، شهدت قبل ساعات قليلة من الهزات المذكورة أعلاه، وقوع زلزال بقوة 5.9 درجة  في 03.42 بالتوقيت المحلي (00.42 بتوقيت موسكو).

ولم ترد بعد أية تفاصيل عن عواقب هذه الهزات الأرضية.

المصدر: نوفوستي

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