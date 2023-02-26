 
مباشر

الهند.. توقيف معارض بارز بتهم فساد

أخبار العالم

الهند.. توقيف معارض بارز بتهم فساد
AFP
الهند
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/utsf

أوقفت السلطات الهندية مسؤولا سياسيا بارزا في حزب معارض صاعد، على خلفية تهم بالفساد وفق ما أعلن فصيله السياسي.

ويسعى حزب "آم آدمي" إلى ترسيخ مكانته على الساحة السياسية بصفته أبرز فصيل معارض لـ"حزب بهاراتيا جاناتا" بزعامة رئيس الوزراء الهندوسي ناريندرا مودي.

وتمكن الحزب المعارض من تحقيق الفوز في انتخابات ولاية البنجاب ومنطقة دلهي في العاصمة.

وأوقف مكتب التحقيقات المركزي مانيش سيسوديا، نائب رئيس حكومة دلهي والذي يعتبر اليد اليمنى لزعيم الحزب أرفيند كيجريوال، بعد استجواب استمر نحو ثماني ساعات.

ويأتي التوقيف بعد أشهر على عملية دهم نفذتها الوكالة الفدرالية للجرائم المالية في الهند، لعدد من وكالات بيع الخمور على خلفية تجاوزات مشتبه بها في إطار سياسة ضريبة للحكومة ألغيت لاحقا.

وأشار "آم آدمي" الذي كان توقّع توقيف سيسوديا إلى أن الخطوة سببها "المنافسة السياسية"، معتبرا أن القضية ملفّقة.

وجاء في تغريدة أطلقها مكتب الحزب في دلهي "يوم أسود للديمقراطية".

ويسعى الحزب الذي أنشئ قبل نحو عقد إلى الحلول محل حزب سلالة نهرو غاندي "المؤتمر الوطني" الذي يسجل تراجعا في الانتخابات منذ عقود، وإلى أن يصيح أبرز فصيل معارض للحزب الحاكم.

وقال رئيس حكومة دلهي أرفيند كيجريوال، إن نائبه بريء وإن عملية التوقيف تنم عن "سياسات قذرة".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا