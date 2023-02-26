السفير الروسي لدى كندا: ترودو نفسه لا يصدق تصريحاته حول عائدية القرم لأوكرانيا

أكد السفير الروسي لدى أوتاوا، أوليغ ستيبانوف، أن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، لا يصدق تصريحاته حول عائدية شبه جزيرة القرم الروسية إلى أوكرانيا.

وقال ستيبانوف: "أولا، لدى مجلس الوزراء الكندي موظفو دعاية سيئون. ثانيا، من الواضح أن رئيس الوزراء ترودو نفسه لا يصدق ما يقوله".

وأعرب السفير عن ثقته في أنه لن يلتفت أحد إلى تصريح رئيس الوزراء الكندي.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الكندي بيانه في وقت سابق أدعى فيه أن "شبه جزيرة القرم كانت دائما ولا تزال أوكرانية".

المصدر: نوفوستي