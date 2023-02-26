عبد اللهيان: طهران مستعدة لجولة جديدة من المحادثات مع السعودية

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن الاستعداد لجولة جديدة من المحادثات مع السعودية لعودة العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي.

وخلال مشاركته في برنامج "لقاء خاص" مع قناة العالم سيبث مساء اليوم الأحد، أكد عبداللهيان أن "عودة العلاقات سيكون مفيدا للطرفين والمنطقة".

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وتابع أميرعبداللهيان، قائلا: "نحن نری عودة العلاقات بين الرياض وطهران الی وضعها الطبيعي مفيدة للبلدين وللمنطقة علی حد سواء".

وتابع وزير الخارجية الايراني: "كانت الجمهورية الاسلامية في ايران ولاتزال ترحب بالمحادثات والتعاون والتفاعل مع السعودية وقد حققنا تقدما خلال الجولات الخمس السابقة من المحادثات بوساطة عراقية وحاليا نحن في صدد تنظيم وبرمجة جولة جديدة من المحادثات".

المصدر: العالم