ظهور جديد لابنة الزعيم الكوري الشمالي برفقة والدها (صور)

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA) أن الزعيم كيم جونغ أون شارك مع ابنته في مراسم تشييد والبدء ببناء شارع جديد في العاصمة بيونغ يانغ.

يذكر أن حفل تدشين إنشاء شارع جديد في منطقة سيوفو أقيم في 25 فبراير.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية (KCNA) أن كيم حضر الحفل في منطقة سوفو في بيونغ يانغ يوم السبت، وهو جزء من مشروع طموح لبناء 4100 منزل في المنطقة الشمالية للعاصمة.

وبحسب بيان الوكالة: "وصل كيم جونغ أون إلى موقع الاحتفال مع ابنته المحبوبة، واستقبلهم جميع المشاركين بالهتافات".

وألقى كيم جونغ أون كلمة في الحفل وأعلن عن بدء البناء وتشييد الشارع، وقام "مع ابنته الحبيبة" بوضع حجر الأساس الأول.

وقالت الوكالة إن جو إيه ابنة كيم حضرت أيضا الحفل. ولم يذكرها بالاسم لكنه أطلق عليها اسم "ابنة كيم المحبوبة".

وحضر الحفل أعضاء هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري كيم دوك هون وتشو يونغ وون، وسكرتير اللجنة المركزية للحزب لي إيل هوان وجونغ هيون تشول وغيرهم من المسؤولين في البلاد.

المصدر: نوفوستي