السفارة الروسية في برلين: استفزاز الدبابة في برلين لم يحظ بدعم الألمان

أكدت السفارة الروسية في ألمانيا أن استفزاز الدبابة المحطمة قرب مبناها لم يلق تفهما وتأييدا من المواطنين الألمان، الذين عبروا عن رغبة واضحة في حل سلمي للنزاع في أوكرانيا.

وقالت السفارة في بيانها: "الاستفزاز باستقدام دبابة روسية مدمرة إلى قرب جدران السفارة الروسية في برلين لم يلق تفهما وتأييدا وتعاطفا من المواطنين الألمان".

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وأضافت: "خلال الفعاليات الجماهيرية اليوم، عبر الألمان بوضوح شديد عن تأييدهم للتسوية السلمية للأزمة الأوكرانية، ورفضهم التصعيد بتزويد نظام كييف بالأسلحة الألمانية وتشديد العقوبات ضد روسيا" التي تنعكس على ألمانيا واقتصادها.

وشكرت جميع المشاركين في النشاطات الجماهيرية.

وحوّل سكان برلين حملة نظمها أوكرانيون لدعم قوات كييف إلى احتجاج طالبوا فيه قيادة بلادهم بوقف إرسال الأسلحة إلى كييف.

وتظهر مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعية كيف بدأ الألمان الذين حضروا الفعالية ترديد شعارات سلمية، مشيرين إلى أنهم لا ينحازون إلى أي طرف في النزاع.

المصدر: نوفوستي