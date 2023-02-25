جنرال بريطاني: روسيا لم تستخدم قواتها الجوية في أوكرانيا بعد

أكد الجنرال البريطاني المتقاعد، ريتشارد بارونز، أن دور القوات الجوية الروسية سيزداد في سياق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مما سيغير مسارها.

وتوقع بارونز تغيير نهج القوات الروسية في التعامل مع القوات الجوية من أجل "سحق" الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وأشار إلى أن الطائرات والمروحيات الروسية "ما زالت غير مشاركة بشكل ملحوظ" في العملية العسكرية الخاصة.

وقال ممثل القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، في وقت سابق إن بالونات بزوايا عاكسة ولواقط لاسلكية شوهدت فوق كييف وقد أطلقتها روسيا كأهداف وهمية لاستنزاف وتشتيت الدفاعات الجوية الأوكرانية.

المصدر:RT