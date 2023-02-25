مسيرة احتجاجية في مدريد على سياسة "الناتو" ودعمه العسكري لكييف

أفاد مراسل "نوفوستي" بخروج مسيرة احتجاجية يوم السبت في العاصمة الإسبانية مدريد، رفضا لسياسة "الناتو"، واستمراره في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

ودعا مجلس الشعب المعارض للحرب، الذي يضم عددا من المنظات والأفراد لتنظيم تظاهرة في مدريد، تحت شعارات "ضد كل الحروب، ضد كل التكتلات"، "اطردوا الناتو، اطردوا القواعد العسكرية"، "لا ترسلوا أسلحة"، "تسقط الميزانيات العسكرية".

وقال أحد منظمي المسيرة التي بدأت في إحدى الساحات المركزية وانتهت بمظاهرة أمام وزارة الخارجية الإسبانية:"من الواضح أن تدخل الناتو وأوروبا الإمبريالية، سوف يجعل إمكانية الوصول لحل أكثر صعوبة".

وعارض المتظاهرون زيادة الميزانيات العسكرية، التي تمثل الآن حوالي 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، مطالبين بإعادة تخصيص هذه الموارد للتفقات الاجتماعية ودعم السكان على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية والخدمات الأساسية نتيجة للعقوبات ضد روسيا.

في الأسبوع الماضي، دعا حزب بوديموس اليساري المنتمي لحكومة ائتلافية مع حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحاكم، السلطات لإعادة النظر في موقفها من النزاع في أوكرانيا.

في المؤتمر الأوروبي الثالث للسلام، دعا وزير الحقوق الاجتماعية الإسباني، إيون بيلارا، لإنشاء اتحاد جديد يضم الدول الداعية لحل سلمي للنزاع.

المصدر: نوفوستي