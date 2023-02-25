مسيرة في تل أبيب دعما لروسيا والعملية العسكرية الخاصة

شهدت تل أبيب أمس الجمعة مسيرة حاشدة أعرب المشاركون فيها عن دعمهم لروسيا في عمليتها العسكرية الخاصة، ورفضهم للنازية الجديدة وسياسات سلطات كييف وتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

وجرى الجزء الأول للمسيرة التي أقامتها المنظمة المحلية "الحركة الإسرائيلية المناهضة للنازية"، بالقرب من السفارة الروسية، قبل أن يتوجه المتظاهرون إلى مبنى القنصلية الأمريكية لمواصلتها هناك.

وحمل المتظاهرون أعلام روسيا وإسرائيل وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، إضافة إلى أعلام بيلاروس والشيشان وراية النصر، مرددين هتافات "الفاشية لن تمر!" و"روسيا!" وغيرها. والحفل تخللته موسيقى وطنية وأغان من عهد الحرب الوطنية العظمى، حيث غنى الحاضرون "كاتيوشا" كما أدوا نشيدي روسيا وإسرائيل.

وندد النشطاء في كلماتهم بسياسات كييف وواشنطن، واستذكروا الأعمال العدوانية للولايات المتحدة ضد ليبيا وسوريا ويوغوسلافيا، والفظائع التي ارتكبها أنصار بانديرا الأوكرانيون والنازيون ضد اليهود خلال الحرب الوطنية العظمى.

كما أعربوا عن معارضتهم لتوريد الأسلحة لأوكرانيا وحثوا السلطات الإسرائيلية، التي لا تزال تقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية لكييف، على عدم السير على خطى الدول الغربية في ما يتعلق بتسليم السلاح.

المصدر: "اس"