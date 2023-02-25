وزير العدل التركي: اعتقال 184 شخصا على علاقة بالأبنية المنهارة في الزلزال

قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ إنه تم اعتقال 184 شخصا على علاقة بالأبنية المنهارة في الزلزال، واعتقال 179 شخصا قاموا بعمليات سرقة خلال فترة الزلزال.

وأضاف بوزداغ في مؤتمر صحفي مشترك لوزيري العدل والداخلية التركيين، في مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا: "حتى الآن تم اعتقال 184 شخصا على علاقة بالأبنية المنهارة في الزلزال، كما تم إصدار قرارات اعتقال بحق 71 شخصا آخرين.. تم اتخاذ (إجراءات قانونية) بحق 612 شخصا على علاقة بالأبنية المنهارة".

وتابع قائلا : "تم حتى الآن، اعتقال 179 شخصا قاموا بعمليات سرقة خلال فترة الزلزال، و4 أشخاص قاموا بعمليات (قطع طريق)"

من جهته قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: "عملية (إزالة الأنقاض) وحدها من المباني المدمرة، ستستمر لأشهر طويلة.. في أنطاكيا لوحدها، هناك أكثر من 15 مليون طن أنقاض على الأقل".

من جهة أخرى أكد صويلو أن هناك الكثيرين الذين يستغلون الظروف الحالية لتحقيق أرباح من هذه الأزمة، منوها بأن رفع أسعار الإيجارات بشكل كبير، هو ما يحدث الآن، وهو عمل غير أخلاقي ولا إنساني ولا يمكن قبوله وهو (استغلال من إنتهازيين لهذه الكارثة).

وأضاف: "وحتى الآن تلقينا (420 ألف) طلب من عائلات متضررة بالزلزال، للحصول على (منازل متنقلة كارافانات) للإقامة فيها مؤقتا.. ونعمل على تحديد أماكن جديدة لإقامة مناطق بناء مخيمات جديدة للمتضررين".

المصدر: RT