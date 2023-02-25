وزير بريطاني يأوي أسرة أوكرانية في منزله

أفادت قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية، بأن وزير أمن الطاقة والحياد المناخي البريطاني غرانت شابس، استضاف في منزله لاجئة أوكرانية تركت زوجها في بلادها.

وذكرت القناة، أن الوزير البريطاني الذي يعيش مع زوجته وأطفاله، استضاف اللاجئة الأوكرانية سنيجانا تشايكينا ووالدتها وابنها نيكيتا البالغ من العمر سبع سنوات وكلبهم.

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ووفقا للوزير، يعيش جميع الذين استضافهم بسعادة في منزله، ويأملون البقاء هناك خلال الأشهر القادمة. وذكر شابس أن العائلة الأوكرانية تقيم حاليا في غرفة نجله الأكبر.

من جانبها قالت اللاجئة سنيجانا، إنها تعمل عن بعد وهي على تواصل مستمر مع زملائها الأوكرانيين.

وأشارت اللاجئة إلى أن زوجها الذي طرد من الخدمة بعد إصابته في ساقه، سافر مؤخرا إلى بولندا، ويأمل في لم شمل عائلته في بريطانيا.

ونوهت اللاجئة بوجود "الكثير من الأشياء المشتركة" التي تجمعها مع شابس، لكنهما لا يناقشان السياسة، باستثناء الوضع في أوكرانيا.

وأضافت: "نأكل معا ونحمّل غسالة الصحون ونقوم بالأعمال المنزلية الأخرى. لقد توسعت العائلة وباتت كبيرة".

في مارس من العام الماضي، أطلقت السلطات البريطانية برنامج "منازل لأوكرانيا"، والذي يسمح للأفراد والجمعيات الخيرية والمجموعات المجتمعية والشركات بتوفير سكن مؤقت ومجاني للاجئين، ووفقا له حصل المشاركون البريطانيون على تعويضات.

المصدر: نوفوستي