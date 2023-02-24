البنك الدولي يعلن عن قرض إضافي لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار

أعلن البنك الدولي عن قرض إضافي لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار "لدعم استمرار الخدمات الأساسية وجهود النهوض بالاقتصاد".

ويأتي هذا الدعم في إطار "مشروع بيس" (Projet PEACE) الذي يهدف إلى تقديم دعم مالي لخدمات الدولة الأوكرانية ومصدره الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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ويهدف إلى "دعم القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الصحة والتعليم ودفع المعاشات التقاعدية ورعاية النازحين"، فضلا عن دفع رواتب موظفي القطاع العام.

ويرفع خط الائتمان الجديد إلى 20.6 مليار دولار قيمة التمويل الذي منحه البنك الدولي لأوكرانيا في شكل قروض وهبات، منذ فبراير 2022، صرف منها حتى الآن 18.5 مليار دولار.

وقال رئيس المؤسسة ديفيد مالباس، في البيان "يسعدني أن البنك الدولي حشد هذا المبلغ لدعم أوكرانيا منذ بداية النزاع.. وسنواصل دعم شعب أوكرانيا في احتياجاته الأكثر إلحاحا والتنسيق بشأن جهود إعادة الإعمار والنهوض التي تبذلها الحكومة".

وتلقت أوكرانيا دعما كبيرا من المجتمع الدولي في مقدمه الولايات المتحدة، على الصعيدين العسكري والمالي، وفي الإجمال، قدمت الولايات المتحدة مساعدات مباشرة لأوكرانيا بقيمة تتجاوز 113 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير 2022.

المصدر: أ ف ب