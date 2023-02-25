البنتاغون: من المهم الحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا والصين

أكد المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن وزارة الدفاع الأمريكية تعتبر أنه من المهم في الوضع الحالي الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع روسيا والصين.

وقال رايدر ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى مثل هذا الاتصال مع روسيا في الوقت الحالي: "أعتقد أنه من المهم، من المهم للغاية الحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا مفتوحة، وكذلك مع الصين".

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وأضاف: "يقول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هذا في كثير من الأحيان. إن الحفاظ على قنوات الاتصال هذه لتقليل احتمال سوء التقدير أمر مهم لجميع البلدان، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لديهم ترسانات عسكرية ضخمة. لذلك سوف نسعى جاهدين من أجل ذلك وفي المستقبل أيضا".

وكشف أوستن، في وقت سباق من اليوم أن نظيره الصيني وي فنغي، رفض تلقي مكالمة منه عقب إسقاط الولايات المتحدة المنطاد الصيني، وأن الاتصالات بين الجانبين منقطعة منذ شهرين.

المصدر: تاس