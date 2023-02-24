البيت الأبيض يعترف بأن الاقتصاد الروسي واجه العقوبات الغربية بمرونة

اعترف منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، بأن الاقتصاد الروسي يظهر مرونة في مواجهة العقوبات وتعهد بأن تواصل واشنطن فرض العقوبات ضد موسكو.

وأشار كيربي إلى أن السلطات الأمريكية تعتبر أن "العقوبات ستساعد بلا شك في الحد من قدرة" روسيا على تجهيز قواتها.

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وزعم أن الأمر "قد يستغرق بعض الوقت"، موضحا أن العقوبات لا يكون لها "أثر فوري" عادة.

وتابع: "اقتصاده (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يُظهر بعض الاستقرار إلى حد ما، ولكن هذا لأنه اتخذ إجراءات استثنائية. وليس من الواضح على الإطلاق إن كانت هذه الخطوات يمكن أن تستمر لفترة طويلة. نعتزم الاستمرار بها فقط".

المصدر: نوفوستي