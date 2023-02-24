بودابست: معظم دول العالم لا تشاطر أوروبا هوسها الحربي

أكد وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، أن معظم دول العالم لا تشاطر أوروبا هوسها الحربي وتريد السلام في أوكرانيا، مؤكدا استحالة تحقيق السلام عبر العقوبات وإمدادات السلاح لكييف.

وقال الوزير سيارتو في حديث للصحفيين الهنغاريين تم بثه عبر "فيسبوك": "في الوقت الذي تعتقد فيه الدول الأوروبية أن رواياتها تحظى بالتأييد في أنحاء العالم، تعجز معظم دول العالم عن فهم ما يريده الأوروبيون، وسعيهم لتحويل حرب إقليمية إلى حرب عالمية .. بعض هذه الدول تريد السلام والوقف الفوري للقتال، ولذا فإن هوس الحرب الأوروبي هذا، لا يحظى بشعبية كبيرة في كثير من أنحاء العالم".

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وأشار إلى أن قلّة في العالم تدرك أن الهنغاريين الذين يعيشون في منطقة زاكارباتيا في أوكرانيا يقتلون أيضا في النزاع، لأنهم مواطنو أوكرانيا حيث يتم حشدهم في الجيش الأوكراني.

وتابع: "فيما يتعلق بالتعبئة، كما نرى، فإن السلطات الأوكرانية تتصرف بصورة عشوائية في الآونة الأخيرة".

وأعرب عن أمله في أن تستمر جميع دول الناتو في التمسك بأن "الحلف ليس طرفا في نزاع أوكرانيا"، لأن "الصدام المباشر بين الناتو وروسيا يعني حربا عالمية ثالثة".

المصدر: نوفوستي