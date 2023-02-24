البرازيل.. 54 قتيلا حصيلة ضحايا الفيضانات في ولاية ساو باولو (صور)

ارتفع عدد القتلى جراء الأمطار غير المسبوقة التي ضربت الساحل الشمالي لساو باولو جنوب شرق البرازيل إلى 54 شخصا.

وتم التحديث صباح الجمعة من قبل الدفاع المدني، الذي أفاد بأن هناك 53 ضحية في ساو سيباستياو (SP) وواحد في أوباتوبا.

وحتى الآن، تم التعرف على 47 جثة (16 رجلا و16 امرأة بالغة و15 طفلا)، وتم الإفراج عنها لدفنها.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن البحث عن عشرات المفقودين مستمر.

وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية وفيضانات في البلدات الساحلية لأغنى ولايات البرازيل مطلع الأسبوع الماضي.

🇧🇷 | El número de muertos por las inundaciones y los deslizamientos de tierra en el estado brasileño de São Paulo asciende a 54. - Declaración del gobierno. pic.twitter.com/mOGIsyRBII — ALERTA RD 🇩🇴 Y EL 🗺️ (@AlertasRD) February 24, 2023

SÃO PAULO: Sobe para 54 o número de vítimas fatais do temporal https://t.co/plZcqjfNWYpic.twitter.com/boI2NXivJE — Andaiá FM (@andaiafm) February 24, 2023

المصدر: وكالات + وسائل إعلام برازيلية