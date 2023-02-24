"التايمز" تضع ستة سيناريوهات لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا

تحدثت صحيفة "Times" البريطانية عن ستة سيناريوهات محتملة لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، أحدها يتعلق بحرب نووية وتدخل الناتو.

وأشارت كاتبة المقال كاثرين فيليبس إلى أن نهاية العملية العسكرية الروسية لا تزال "بعيدة عن الأنظار"، وتساءلت بخصوصها عن نهاية الصراع.

وسردت عدة خيارات لسيناريوهات انتهاء الصراع، حيث في الخيار الأول، الممكن هو اتفاق سلام. السيناريو الثاني هو "حرب استنزاف" والخيار الثالث ينص على وقف إطلاق النار الذي يمكن أن يجمد الصراع، و الرابع هو "تراجع روسيا وانتصار أوكرانيا".

في الوقت نفس تقول الكاتبة إن "ما يبدو أو يدل عليه انتصار أوكرانيا لا يزال غير واضح" ، ويعتقد معظم مؤيدي كييف الغربيين أن شبه جزيرة القرم "ضاعت إلى الأبد".

والسيناريو الخامس هو "انهيار أوكرانيا وانتصار روسيا"، والسيناريو السادس الأخير يسمى "الحرب النووية، أو تدخل الناتو".

ووفقا لها، فإن استخدام روسيا للأسلحة النووية سيكون "خطا أحمر قد يؤدي إلى تدخل الناتو".

المصدر: نوفوستي