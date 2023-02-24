الكاتبة الأمريكية ماريان ويليامسون تؤكد نيتها الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

قالت الكاتبة الأمريكية ماريان ويليامسون، التي ترشحت للرئاسة في عام 2020، إنها ستترشح مرة أخرى عن الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 2024.

وأعلنت ويليامسون في مقابلة أنها ستطلق حملتها للانتخابات الرئاسية الأمريكية، بصورة رسمية في 4 مارس المقبل، خلال حدث في واشنطن العاصمة.

وقالت: "لن أترشح للرئاسة إذا لم أكن أعتقد أنني أستطيع المساهمة في تسخير الإحساس الجماعي الذي أشعر أنه أعظم أمل لنا في هذا الوقت"، معتبرة أن الشركات الأمريكية تحاول "امتصاص" الديمقراطية، متهمة المشرعين بعدم القيام بما يكفي لتقليص سلطة الشركات.

وأضافت: "ينقسم الأشخاص الذين يديرون الحكومة إلى فئتين، أولئك الذين إما لا يهتمون بإصلاحها أو الذين لا يملكون الجرأة لإصلاحها"، مشددة على أنه "لا ينبغي أن تدير أي من الفئتين هذا البلد".

وترشح ويليامسون من شأنه أن يضعها في انتخابات أولية للحزب الديمقراطي ضد الرئيس جو بايدن، الذي لم يعلن عن خططه الخاصة، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن يرشح نفسه لإعادة انتخابه العام المقبل.

ولم يخض أي ديمقراطي آخر رسميا في السباق حتى الآن، مما يجعل ويليامسون المرشحة الأولى في السباق نحو بطاقة الترشيح الديمقراطية.

واكتسبت ويليامسون سمعة سيئة خلال السباق الرئاسي لعام 2020، لا سيما خلال المناظرات الأولية العديدة، ولكنها ملاحظاتها الروحية كسبت العديد من المعجبين عبر الإنترنت.

واستمرت حملتها لمدة عام واحد، وانسحبت في يناير 2020.

وانتقدت ويليامسون قرار اللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC) لتغيير الجدول الزمني التمهيدي الرئاسي المبكر، والذي يضع ولاية ساوث كارولينا كأول ولاية في التشكيلة.

وينسب إلى ساوث كارولينا، حيث احتل بايدن المركز الأول في عام 2020، المساعدة على نطاق واسع في تعزيز زخمه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

المصدر: "نيويورك بوست"