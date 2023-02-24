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بالفيديو.. انهيار أرضي على طريق سريع في تركيا

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بالفيديو.. انهيار أرضي على طريق سريع في تركيا
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وقع انهيار أرضي على الطريق السريع بين مدينتي أرضروم الواقعة في شرق الأناضول في تركيا، وآرتفين الواقعة في شمال شرق البلاد، مما أدى إلى إغلاق الطريق.

وأفاد موقع TRT Haber بأن الانهيار الأرضي سببه هطول الأمطار المستمر، مما أدى إلى انفصال الصخور ورواسب التربة عن سفح التل.

وتشكل طابور من المركبات في المنطقة بسبب إغلاق الطريق أمام وسائل النقل. وبدأت فرق الطرق السريعة العمل على فتح الطريق أمام حركة المرور.

المصدر: TRT Haber

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