وفد أمريكي في تل أبيب يبحث الملف الإيراني والعلاقات المشتركة

زار وفد من الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إسرائيل، حيث جرت مناقشة خطط الإصلاح القضائي والملف الإيراني والعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في مكتبه بالقدس يوم أمس الخميس، برئاسة زعيم الأقلية ميتش مكونيل، وانضم إليهما السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيديس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

وفي وقت لاحق من يوم الخميس، التقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بقيادة زعيم الأغلبية تشاك شومر.

وقال هرتصوغ: "سترون القضايا الداخلية والخارجية المطروحة على جدول أعمالنا. إيران هي الأولى. لسوء الحظ، تهديد كبير للمنطقة".

بدوره، أشاد شومر بجهود هرتصوغ لجمع مؤيدي ومعارضي الإصلاح القضائي الجاري على طاولة المفاوضات.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"