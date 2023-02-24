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الولايات المتحدة.. العاصفة المدمرة تقطع الكهرباء عن مليون شخص

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الولايات المتحدة.. العاصفة المدمرة تقطع الكهرباء عن مليون شخص
AP
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أفاد موقع "أكسيوس" بأن العاصفة الشتوية التي تضرب 48 ولاية أمريكية مستمرة، مع ظهور أسوأ الآثار في أعالي الغرب الأوسط والشمال الشرقي والساحل الغربي للبلاد.

وأدى الهواء الجليدي وتساقط الثلوج إلى قطع الأشجار وخطوط الكهرباء في ميتشغان، مما ترك ما يقرب من 749000 عميل بدون كهرباء. فيما يصل إجمالي الانقطاعات بسبب الجليد والرياح العاتية والثلوج الكثيفة في جميع أنحاء البلاد إلى ما يقرب من مليون شخص.

وقد امتدت تنبيهات العاصفة الشتوية، بما في ذلك تحذيرات العواصف الشتوية والعواصف الثلجية من ولاية أوريغون جنوبا إلى حدود كاليفورنيا مع المكسيك.

وتأثرت مدينة بورتلاند بولاية أوريغون بشدة بالثلوج، ووصل ارتفاع الثلوج المتراكمة إلى أكثر من 27 سنتمترا.

وفي الوقت الذي تتساقط فيه الثلوج الكثيفة في معظم أنحاء البلاد، كانت الرياح الجنوبية تجذب الهواء الدافئ إلى الساحل الشرقي، ووصلت درجات الحرارة إلى 27 درجة في واشنطن العاصمة.

المصدر: axios

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