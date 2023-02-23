واشنطن: نحاول تحقيق الاستقرار في علاقاتنا مع الصين رغم صعوبة ذلك

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة تحاول تحقيق الاستقرار في العلاقات مع الصين، ولكن هذا ليس بالأمر السهل.

وقالت: "فيما يتعلق بالصين، أعتقد أنكم تعرفون الوضع. نحاول استقرار علاقاتنا، لكن هذا ليس بالأمر السهل بعد حادثة منطاد التجسس، الذي حدث منذ وقت ليس ببعيد".

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وتم في وقت سابق من الشهر إسقاط منطاد صيني دخل المجال الجوي للولايات المتحدة وحلق فوق ولايات متعددة.

وتواصلت الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين بشأن المنطاد الذي أسقطته مؤخرا بعد الاشتباه بأنه لأغراض تجسس.

ومن جهتها، نفت الصين استخدام هذه المناطيد لأهداف التجسس، وقالت إنه جهاز لرصد الطقس انحرف عن مساره.

المصدر: تاس