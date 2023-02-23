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كوريا الشمالية تختبر 4 صواريخ "هواسال - 2" (صورة)

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كوريا الشمالية تختبر 4 صواريخ
AFP
كوريا الشمالية
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اختبرت كوريا الشمالية 4 صواريخ استراتيجية أطلقتها في اتجاه البحر في إطار تدريبات "هجوم مضاد نووي قاتل على القوات المعادية"، وفق وكالة الأنباء الرسمية يوم الجمعة.

وأضافت الوكالة أن التجربة "أظهرت مرة أخرى" قوة بيونغ يانغ القتالية النووية.

وذكرت أن صواريخ "هواسال-2" (Hwasal-2) الأربعة أطلقت من منطقة مدينة كيم تشيك في مقاطعة هامغيونغ الشمالية باتجاه البحر الشرقي المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وأكدت الوكالة الرسمية أن الصواريخ أصابت هدفها بدقة.

ولم تعلن السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية واليابان عن الاختبار قبل الكشف عنه من قبل كوريا الشمالية عبر وسائل الإعلام الرسمية صباح الجمعة، ومن غير الواضح ما إذا كانوا قد اكتشفوه.

المصدر: وكالات

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