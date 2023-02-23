"خانت النساء الإيرانيات".. السفيرة السويسرية في طهران تتعرض للانتقادات بعد ارتدائها التشادور

اتُهمت السفيرة السويسرية لدى طهران بخيانة حركة الاحتجاج في إيران، بارتدائها عباء سوداء خلال زيارة لموقع مقدس برفقة فريق من رجال الدين الإيرانيين.

ورفضت وزارة الخارجية السويسرية الانتقادات، قائلة إن السفيرة نادين أوليفيري لوزانو، كانت ترتدي ملابس مناسبة وفقا لبروتوكول زيارة مكان مقدس.

وأكدت وزارة الخارجية السويسرية أنه "خلال الزيارة للموقع الديني، تم احترام قواعد اللباس السارية على النساء"، مضيفة أن "للحوار بين الأديان أهمية كبيرة في السياق الحالي".

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام إيرانية صورا للوزانو يغطيها التشادور الأسود من الرأس إلى القدمين، إلى جانب رجال دين معممين، خلال زيارة لمدينة قم المقدسة.

واستنكرت النائبة البلجيكية داريا صفائي التي أدت دورا رئيسيا في المسيرات المنظّمة في أوروبا دعما للمتظاهرين في إيران ما حصل، وقالت إن "السفيرة السويسرية ترتدي التشادور وتذهب إلى المسجد مع الملالي".

واعتبرت المعارضة الإيرانية مسيح علي نجاد المقيمة في الولايات المتحدة من جهتها أن اختيار السفيرة للباسها "مخجل وخيانة للنساء الإيرانيات".

/ Twitter

/ Twitter

/ Twitter

/ Twitter

/ Twitter

المصدر: أ ف ب