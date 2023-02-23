مصر تطلق سراح قبطان سفينة Soy وكبير مساعديه الروسيين

أعلن اتحاد البحارة الروس الإفراج عن قبطان سفينة Soy وكبير مساعديه في مصر، حيث سيعودان إلى روسيا خلال أيام.

وقال الاتحاد إن "قبطان سفينة Soy وكبير مساعديه قد أطلق سراحهما. وسيكونان قادرين على العودة إلى روسيا خلال الأيام المقبلة".

وكانت سفينة Soy وطاقمها المؤلف من 5 روس و3 من مواطني بلغاريا قد احتجزت في مصر يوم 4 نوفمبر. وعثر أفراد الجمارك المصرية في حاويات على متن السفينة على حبوب الترامادول، وهي مادة محظورة في البلاد.

وعاد في وقت سابق عن طريق الجو إلى موسكو ثلاثة بحارة روس.

المصدر: تاس