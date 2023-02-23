 
مباشر

موسكو: ننتظر من فرنسا ردها حول معاهدة "ستارت" جديدة

أخبار العالم

موسكو: ننتظر من فرنسا ردها حول معاهدة
Globallookpress
العاصمة الفرنسية باريس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ut8b

أعلن سفير روسيا في باريس، أليكسي ميشكوف، أن موسكو تنتظر رد فرنسا حول العمل المشترك على صياغة اتفاقية جديدة للأسلحة الاستراتيجية تشمل كافة قوى الغرب النووية.

وأشار ميشكوف إلى أنه قبل العودة إلى المناقشات، "يجب أن نُفهم أنفسنا ما الذي لا تزال تطالب به دول مثل فرنسا وبريطانيا، وكيف سنأخذ في الاعتبار ترساناتها الإستراتيجية، وأي إمكانات للضربات المشتركة لحلف الناتو."

وأضاف: "لقد قيل بوضوح شديد أن الوقت قد حان لأخذ القدرات النووية الفرنسية والبريطانية في الاعتبار في ميزان القوى العام، لأن الكتلة الغربية اليوم تعمل ككيان واحد، ومن المنطقي تماما أن تشارك فرنسا أيضا في هذه العملية." واستدرك أيضا: "إذا عمل الغرب كجبهة موحّدة، فمن المنطقي أن نأخذ في الاعتبار جميع إمكاناتهم العسكرية خاصة تلك المهمة كالقدرات النووية."

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا