موسكو: ننتظر من فرنسا ردها حول معاهدة "ستارت" جديدة

أعلن سفير روسيا في باريس، أليكسي ميشكوف، أن موسكو تنتظر رد فرنسا حول العمل المشترك على صياغة اتفاقية جديدة للأسلحة الاستراتيجية تشمل كافة قوى الغرب النووية.

وأشار ميشكوف إلى أنه قبل العودة إلى المناقشات، "يجب أن نُفهم أنفسنا ما الذي لا تزال تطالب به دول مثل فرنسا وبريطانيا، وكيف سنأخذ في الاعتبار ترساناتها الإستراتيجية، وأي إمكانات للضربات المشتركة لحلف الناتو."

وأضاف: "لقد قيل بوضوح شديد أن الوقت قد حان لأخذ القدرات النووية الفرنسية والبريطانية في الاعتبار في ميزان القوى العام، لأن الكتلة الغربية اليوم تعمل ككيان واحد، ومن المنطقي تماما أن تشارك فرنسا أيضا في هذه العملية." واستدرك أيضا: "إذا عمل الغرب كجبهة موحّدة، فمن المنطقي أن نأخذ في الاعتبار جميع إمكاناتهم العسكرية خاصة تلك المهمة كالقدرات النووية."

المصدر: نوفوستي