بلينكن: نساعد كييف لكننا لا نريد تصعيدا واسعا النزاع في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن لا تريد تصعيدا واسع النطاق للأزمة في أوكرانيا، وأن بلاده تأخذ ذلك في الاعتبار عند تقديم المساعدات إلى كييف.

وقال: "لقد أوضح الرئيس بايدن منذ البداية أن دعمنا لأوكرانيا أساسي وسنظل معهم مهما استغرق الأمر، لكننا أيضا لا نريد أن نفعل شيئا من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد أوسع".

وأضاف أن "الرئيس بايدن يأخذ ذلك في الاعتبار عند اتخاذ القرارات".

المصدر: سبوتنيك