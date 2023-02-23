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تركيا.. تسجيل أكثر من 8550 هزة ارتدادية منذ زلزال 6 فبراير

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تركيا.. تسجيل أكثر من 8550 هزة ارتدادية منذ زلزال 6 فبراير
Globallookpress
هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية تعلن تسجيل أكثر من 8550 هزة ارتدادية منذ زلزال 6 فبراير
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أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" يوم الخميس، أنها سجلت أكثر من 8550 هزة ارتدادية منذ الزلزال الذي ضرب البلاد في الـ6 من فبراير الجاري.

وذكرت أن هذا يعني أن الهزات الأرضية التي كانت تحدث في 5 شهور على الأقل، حصلت خلال 17 يوم فقط.

وأفادت بأن الخطر لا يزال قائما، وأن الهزات ستتواصل في الفترة القادمة.

هذا، وأشارت الهيئة بأنه تم إعلان مناطق إضافية شرق ووسط تركيا، كمناطق منكوبة، مؤكدة أنها رصدت أضرارا وخسائر.

المصدر: RT

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