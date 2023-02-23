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بريطانيا: تزويد قوات كييف بالمقاتلات لن يتم في المستقبل المنظور

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بريطانيا: تزويد قوات كييف بالمقاتلات لن يتم في المستقبل المنظور
Globallookpress
ميغ -29
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لم يستبعد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، تزويد الناتو قوات كييف بالمقاتلات، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق في المستقبل المنظور.

وقال والاس في حديث لإذاعة LBC البريطانية: "هناك حديث يجري عن أن إحدى دول أوروبا الشرقية ستزوّد كييف بمقاتلات "ميغ-29".

وذكر والاس الأسبوع الماضي أن أوكرانيا ستحصل على طائرات مقاتلة من طراز Eurofighter Typhoon بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأشار في مقابلة مع مجلة "شبيغل" الألمانية إلى أنه "لن تكون هناك شحنات سريعة"، على الأقل في هذه المرحلة.

المصدر: نوفوستي

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