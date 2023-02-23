البابا يلغي موعدا وبعض الخطب بسبب نزلة برد شديدة

قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس ألغى إحدى العظات، وكذلك الخطب التي كان من المقرر أن يلقيها اليوم الخميس بسبب نزلة برد شديدة.

والتقى فرنسيس (86 عاما) بقساوسة ورهبان أرثوذكس شباب وأعضاء في جمعية ماكس بلانك، وهي منظمة بحثية ألمانية تحتفل بعيدها الـ75 هذا العام.

وقال الفاتيكان في تنويه إنه بسبب "نزلة برد شديدة"، قام فرنسيس فقط بطباعة نسخ من تصريحاته وسلمها ولم يقرأها بصوت عال، مشيرا إلى أن البابا ألغى في وقت لاحق عظة كانت مقررة مع أعضاء مجموعة من جمعية الشبان المسيحيين الإيطالية.

في هذا الوقت من عام 2020، عندما بدأت جائحة فيروس كورونا تضرب إيطاليا، عانى فرانسيس أيضا من نزلة برد شديدة أجبرته على إلغاء العظات الرسمية في عدة أيام ومشاركته في الاعتكاف الروحي السنوي للفاتيكان. كان الفاتيكان قد ألغى بالفعل الاعتكاف ذلك العام مقابل القيام بالتدريبات الروحية الشخصية.

خضع البابا الأرجنتيني لاستئصال جزء من إحدى رئتيه عندما كان شابا بسبب التهاب في الجهاز التنفسي، وفي عام 2021 خضع لاستئصال جزء من القولون بسبب التهاب في الأمعاء. ويستخدم كرسيا متحركا وعصا منذ العام الماضي بسبب التهاب أربطة الركبة وكسر صغير في الركبة جعلا المشي والوقوف صعبا.

المصدر: AP