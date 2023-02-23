الحكومة الإسرائيلية تعلن التوصل إلى ميزانية دفاعية متعددة السنوات

أعلنت الحكومة الإسرائيلية اتفاق رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الدفاع وقائد الجيش، على ميزانية دفاع متعددة السنوات، دون ذكر المبلغ الدقيق للتمويل.

وجاء في البيان أنه تم التوصل إلى الاتفاق بعد "عمل متعمق للموظفين". سيتم إدراج المبلغ في ميزانية الدولة لعام 2023-2024، والتي تحتاج إلى الموافقة عليها بحلول 28 مايو، بعد ستة أشهر من أداء الحكومة اليمين الدستورية. وإذا تم الموافقة عليها فستكون أول ميزانية دفاعية متعددة السنوات يتم تمريرها منذ عام 2015.

وأوضح أنه "بموجب الاتفاقية، تم تحديد القضايا المتعلقة بالخدمة الإلزامية، وتعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي وتسليحه، وتحديد رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية".

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "هذا إنجاز مهم لأمن إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي، وهو خطة متعددة السنوات ستقوي الجيش الإسرائيلي وتضمن استقراره وقوته".

وقالت القناة 12 إن الميزانية ستصل قيمتها إلى 68 مليار شيكل (18.8 مليار دولار).

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"