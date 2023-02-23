كييف: لن نستخدم مقاتلات وأسلحة بعيدة المدى لاستهداف الأراضي الروسية

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إن كييف لن تستخدم طائرات مقاتلة وأسلحة بعيدة المدى إذا زودها الغرب بها لشن ضربات على الأراضي الروسية، لكنها ستستخدمها "لتحرير الأراضي".

وقال كوليبا لشبكة سكاي نيوز ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان كييف ضمان عدم استخدام المقاتلات الغربية والأسلحة بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية: "يمكننا أن نضمن أننا سنستخدم الأسلحة الغربية لتحرير الأراضي الأوكرانية".

وادعى كوليبا أن "الطائرات الحربية الغربية لن تستخدم من قبل بلاده لضرب أهداف داخل روسيا".

وتواصل الدول الغربية، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وتسعى من خلال هذا الدعم المادي والعسكري والسياسي، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع مهامها، وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية، محذرا "الناتو" من "اللعب بالنار".

المصدر: نوفوستي