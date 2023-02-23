قناة: فرنسا أنفقت خلال عام نصف مليار يورو على اللاجئين الأوكرانيين

قالت قناة BFMTV التلفزيونية، نقلا عن معطيات وزارة الداخلية الفرنسية، إن استقبال اللاجئين من أوكرانيا، كلف فرنسا حوالي 500 مليون يورو خلال العام الماضي.

وأضافت القناة: "أنفقت فرنسا على استقبال اللاجئين الأوكرانيين أكثر من 490 مليون يورو. وتم إنفاق هذا المال على تنظيم مئة ألف مكان لاستقبال هؤلاء اللاجئين وإقامتهم على التراب الفرنسي".

وأشارت الوزارة إلى أنه، تم تنظيم "خطة استقبال غير مسبوقة" للاجئين من أوكرانيا. وفي التفاصيل، تم إنفاق 220 مليون يورو على توزيع اللاجئين المذكورين، وكذلك 260 مليون يورو على توفير السكن لهم، وكذلك 10 ملايين يورو على تقديم تسهيلات النقل لهم. وتشمل تكاليف الإسكان، استئجار الفنادق ومراكز التطعيم، فضلا عن توفير 30 ألف مكان إقامة للطوارئ في فترة ذروة تدفق لهؤلاء اللاجئين في مارس 2022.

إقرأ المزيد

وقام المواطنون الفرنسيون كذلك باستقبال حوالي 30 ألف أوكراني في بيوتهم، وتلقى هؤلاء المواطنون مساعدات من الدولة بقيمة إجمالية وصلت إلى 786 ألف يورو.

ووفقا للوزارة، في الفترة من مارس 2022 إلى 30 يناير 2023، وصل أكثر من 100 ألف مواطن أوكراني إلى فرنسا، 80٪ منهم من النساء.

المصدر: نوفوستي