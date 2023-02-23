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السعودية تعلن عن استعدادها لتقديم المساعدة الإنسانية لسكان دونباس

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السعودية تعلن عن استعدادها لتقديم المساعدة الإنسانية لسكان دونباس
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قال رئيس مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية عبد الله بن عبد العزيز على هامش منتدى الرياض الإنساني الدولي الثالث إن بلاده مستعدة لتقديم مساعدات لسكان دونباس حال تلقيها طلبا رسميا.

وقال رئيس المركز، ردا على سؤال عما إذا كانت الرياض مستعدة لتقديم المساعدة للسكان في دونباس، لوكالة نوفوستي: "لقد تلقينا حتى الآن طلبا من أوكرانيا، لكننا لم نتلق طلبا من دونباس، مضيفا "نحن نساعد الناس أينما كانوا".

وفي حديثه عن طلبات كييف قال إنها "تتعلق حاليا بالبطانيات والسخانات ومحطات معالجة المياه. حتى الآن، تجمع السعودية المساعدات الإنسانية الضرورية ولم ترسل بعد".

وفي الأسبوع الماضي، دعت الأمم المتحدة إلى توفير 5.6 مليار دولار من المساعدات الإنسانية، وينبغي توجيه جزء من الأموال، حوالي 1.7 مليار دولار، إلى اللاجئين خارج أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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