"حان وقت التقاعد يا جو".. انتقادات تطال الرئيس الأمريكي بعد سقوطه على سلم الطائرة

أعرب المستخدمون الأمريكيون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن شعورهم بالقلق بشأن قدرة الرئيس الأمريكي جو بايدن على القيام بواجباته بعد سقوطه على سلالم الطائرة الرئاسية في وارسو.

تعثر الرئيس الأمريكي، جو بايدن (80 عاما)، لفترة وجيزة، ووضع يده لأسفل لاستعادة توازنه وهو يشق طريقه صعودا على سلم الطائرة الرئاسية، مغادرا العاصمة البولندية وارسو.

وكتب أحد المستخدمين: "حان وقت التقاعد يا جو".

وأضاف آخر: "محزن.. في القريب العاجل سنحتاج إلى منحدر للكراسي المتحركة على متن الطائرة الرئاسية".

وعلق مستخدم: "هذا الرجل المسن في أزمة! كيف يكون لائقا للخدمة؟".

وعبر قارئ آخر عن رأيه قائلا: "نحن بحاجة إلى إجراء اختبار لمعرفة الصحة البدنية والعقلية لجو بايدن".

واختتم آخر بالقول: "كفى.. يجب أن يستقيل".

وتعد الواقعة هي الأحدث في سلسلة من انزلاقات بايدن على سلم الطائرة، وكانت آخر مرة في يونيو الماضي، خلال طريقه إلى ‏ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

كما تعثر رئيس الولايات المتحدة عدة مرات أثناء تسلقه السلم على متن طائرة قبل أن يسافر إلى جورجيا العام الماضي، الأمر الذي أرجعه البيت الأبيض إلى سرعة الرياح القوية.

وتزايدت الشكوك في الفترة الماضية حول الصحة العقلية والجسدية للرئيس الأمريكي، في حين أعلن البيت الأبيض، أن الفحوصات الطبية الروتينية كشفت أن بايدن بصحة "جيدة" و"يتمتع بالنشاط"، واعتبره الطبيب المختص بأنه "لائق للقيام بواجبات الرئاسة بنجاح".

المصدر: نوفوستي + RT