الداخلية التركية: 564 متعاقدا يشتبه بإهمالهم جراء ما جرى بعد الزلازل

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن هناك 564 متعاقدا يشتبه في ممارستهم الإهمال وذلك بعد الزلازل التي وقع مؤخرا في جنوب شرقي البلاد.

وقال الوزير صويلو في مقابلة مع TRT Haber: "في الوقت الحالي، تم التعرف على 564 مشتبها واعتقال 160 منهم."

وأكد أن عملية تحديد الانتهاكات "مستمرة."

هذا وقد أصبح معروفا أن عدد ضحايا الزلازل في جنوب شرق تركيا وصل إلى 43556 قتيلا حتى اليوم.

يشار إلى أنه قبل أيام قليلة، قامت فرق خفر السواحل جنوب غرب تركيا بتوقيف مقاول بناء أثناء هروبه إلى الخارج على متن قارب، بعد أن صدرت مذكرة توقيف بحقه بسبب المباني المدمرة في كهرمان مرعش.

إلى ذلك، نقلت قناة "تي آر تي" في وقت سابق أن الشرطة التركية اعتقلت في إسطنبول، مقاول بناء مجمع سكني في مدينة غازي عنتاب انهار خلال الزلزال.

المصدر: RT