صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية لا ينبغي أن يتم إجراؤها مع أوكرانيا، بل مع الولايات المتحدة.

وأكد نيبينزيا متحدثا في جلسة خاصة للجمعية العامة للمنظمة العالمية لأوكرانيا، أن الغرب مستعد لـ "إغراق العالم بأسره" في الحرب في محاولة هزيمة موسكو.

وأضاف المندوب الروسي، "موسكو تنظر إلى ما يحدث في أوكرانيا على أنه حرب مع الغرب من أجل البقاء".

وقال نيبيزيا، تدعو روسيا إلى دعم تعديلات بيلاروسي على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، وإذا لم يتم تمريرها، فعندئذ سنصوت "ضد".

وأشار نيبينزيا، إلى أن الدول الغربية دأبت على إعداد وتجهيز أوكرانيا عن عمد لخوض حرب ضد روسيا لسنوات عديدة.

وقال: "بفضل الكشف المعروف جيدا عن عدد من القادة الغربيين المتقاعدين، لا شك اليوم في أنه تحت غطاء اتفاقيات مينسك التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، كان الغرب يجهز أوكرانيا عن قصد لشن حرب ضد روسيا".