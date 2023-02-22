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لابيد محذرا ليفين: بعد نصف سنة سيتدمر اقتصاد إسرائيل وستتفكك الدولة من الداخل

أخبار العالم

لابيد محذرا ليفين: بعد نصف سنة سيتدمر اقتصاد إسرائيل وستتفكك الدولة من الداخل
AP EPA POOL
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وجه رئيس وزراء إسرائيل السابق يائير لابيد رسالة إلى وزير القضاء ياريف ليفين، محذرا من أنه بعد نصف سنة، سيكون اقتصاد إسرائيل قد تدمر، وأمنها قد تدهور والدولة انحلت من الداخل.

وتوجه لابيد إلى ياريف ليفين قائلا: "لأنك أنت رئيس الوزراء الحقيقي، فأنا أوجه كلامي إليك..أنت اخترت القوة بدل المسؤولية، ولذلك بعد نصف سنة سيكون اقتصاد إسرائيل قد تدمر، بعد نصف سنة سيكون الأمن أيضا قد تدهور، وبعد نصف سنة تكون دولة إسرائيل مفككة من الداخل.. ومواطنوها يكرهون بعضهم البعض".

وتراجع اليوم الأربعاء سعر صرف الشيكل بشكل كبير أمام العملات الأجنبية، حيث حمّلت المعارضة الإسرائيلية، الحكومة، المسؤولية بسبب التعديلات القضائية التي تضعضع الاقتصاد.

المصدر: RT

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