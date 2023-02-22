جهاز الأمن الأوكراني يعلن عن اعتقال مدون كان "مختبئا في دير للرهبان"

أعلن جهاز الأمن الأوكراني عن اعتقال مدون في كييف يشتبه في ارتكابه "جريمة الخيانة العظمى" ويزعم أنه "اختبأ لمدة 6 أشهر في دير للرهبان تابع للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية".

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ولم يذكر جهاز الأمن اسم المعتقل، فيما تذكر صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن اسمه دميتري سكفورتسوف، وجاء في بيان جهاز الأمن الأوكراني: "احتجزت إدارة أمن الدولة مدونا مؤيدا للكرملين في كييف، كان مختبئا في دير تابع للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية".

وقد أبلغ غيابيا بوجود شكوك حول قيامه بموجب الجزء 1 من المادة 111 من القانون الجنائي الأوكراني "الخيانة العظمى"، ففر المدون وحاول الاختباء على أراضي دير "سفياتو بلاغوفيشينسكي" (دير البشارة المقدسة) التابع للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

ووفقا للتحقيق، فقد قام المشتبه به بنشر مقالات حسب الطلب "شوه فيها مصداقية السلطات الأوكرانية"، وأمرت المحكمة بحسبه على ذمة التحقيق.

المصدر: نوفوستي