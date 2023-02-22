"قصف من العيار الثقيل" بين زيلينسكي وبرلسكوني يعكر صفو ميلوني

أعرب رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني عن انزعاجه من كلمات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في حقه بأن "منزله لم يقصف قط".

جاء ذلك فيما أفادت به صحيفة La Repubblica اليوم الأربعاء نقلا عن مقربين من زعيم حزب "فورزا إيطاليا" الذي يندرج ضمن الائتلاف الحاكم، حيث أراد برلسكوني الرد علنا، إلا أنه لم يصدر بيانا رسميا بعد.

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وقال برلسكوني: "ما الذي يعرفه هذا السينيور (زيلينسكي) عني؟ إنه لا يعرف أي شيء! لقد نجوت من القصف حينما كنت طفلا". ويعود تاريخ القصة إلى سنوات الحرب العالمية الثانية، عندما قصف الحلفاء إيطاليا، والتي كانت إلى جانب التحالف النازي، وكان برلسكوني في السادسة من العمر، حيث أفاد برلسكوني في حديث سابق إلى أن قنبلة سقطت في الشارع الذي يعيشون فيه، واضطرت العائلة إلى النزوح.

وأدلى زيلينسكي ببعض التصريحات القاسية بشأن برلسكوني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي زارت كييف. وبحسب الصحيفة، فإن هذه الواقعة كانت "محرجة للغاية وغير سارة" لرئيسة الحكومة الإيطالية، وألقت بظلالها على الزيارة بأكملها، وكان على ميلوني أن "تبرر" أن ائتلافها الحاكم كان يدعم كييف بالإجماع.

وقد وقعت أزمة برلسكوني في 12 فبراير، عندما انتقد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق زيلينسكي، وأشار إلى أنه "يقيم بشكل سلبي تصرفات هذا الرجل الذي أغرق بلاده في الحرب، على الرغم من أنه كان كافيا أن يوقف الهجمات على جمهوريتي دونباس المستقلتين". كما انتقد برلسكوني، بشكل غير مباشر، ميلوني قائلا إنه لو كان رئيسا للوزراء، فما كان ليجتمع مع زيلينسكي.

ووصفت هذه التصريحات في الغرب بأنها "موالية لروسيا"، وأشار المقربون من برلسكوني إلى قلقه من تصعيد الصراع، ويسعى لتحقيق السلام.

المصدر: تاس