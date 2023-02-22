بكين تعلق على قرار تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة "ستارت"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، إن الصين تأمل في أن تحل واشنطن وموسكو خلافاتهما بشأن معاهدة ستارت من خلال المشاورات.

وأضاف المتحدث وانغ وين بين:"الصين تأمل في أن يتمكن الجانبان من حل خلافاتهما بشكل صحيح من خلال الحوار البناء والمشاورات لضمان التنفيذ السلس للاتفاق".

وشدد وانغ وين بين على أن ستارت هي معاهدة ثنائية مهمة لنزع السلاح النووي توصلت إليها روسيا والولايات المتحدة هذا القرن، وهي المعاهدة الوحيدة للحد من التسلح بين روسيا والولايات المتحدة حتى الآن.

وقال إن هذه المعاهدة ذات أهمية كبيرة للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي وتعزيز السلام الدولي والإقليمي ونزع السلاح النووي.

هذا، وكان بوتين، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، خلال خطابه أمام الجمعية الفدرالية الروسية، أن بلاده تعلق مشاركتها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت"، الموقعة بين موسكو وواشنطن.

مؤكدا، أن: "روسيا لا تنسحب من المعاهدة، بل تعلق مشاركتها فيها".

المصدر: نوفوستي