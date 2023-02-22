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إسرائيل تنشر خارطة لموقع بؤرة زلزال ضرب في المتوسط قبالة دول عربية

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إسرائيل تنشر خارطة لموقع بؤرة زلزال ضرب في المتوسط قبالة دول عربية
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نشر قسم الزلازل التابع للمعهد الجيولوجي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خارطة لموقع بؤرة الزلزال الذي ضرب منذ قليل في البحر الأبيض المتوسط.

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زلزال يضرب في المتوسط قبالة دول عربية
زلزال يضرب في المتوسط قبالة دول عربية

وقال قسم الزلازل التابع للمعهد الجيولوجي الإسرائيلي، إن الهزة ضربت منطقة الجليل الأعلى ونابلس، وبلغت 4.5 درجة على مقياس ريختر، ومصدرها على بعد 81 كم شمال غرب نهاريا.

من جهته، أعلن معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن هزة أرضية بقوة 4.2 استمرت 10 ثوان، ضربت على عمق 18 كم شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأفادت مراسلة RT في فلسطين، بأن بعض المواطنين شعروا بهزة أرضية منذ قليل. كما قالت مصادر إن سكان مدينة صيدا في لبنان شعروا بالهزة أيضا.

إسرائيل تنشر خارطة لموقع بؤرة زلزال ضرب في المتوسط قبالة دول عربية

المصدر: RT

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