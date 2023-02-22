حزب المحافظين يعيد اختيار تراس كمرشحة للانتخابات العامة

تمت إعادة اختيار رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس، رسميا من قبل جمعية المحافظين في جنوب غرب مقاطعة نورفولك كمرشحة للانتخابات العامة المقبلة.

وبعد اجتماع لأعضاء الحزب، قالت تراس إنها "مسرورة" لاختيارها لخوض الانتخابات للمرة الخامسة في الدائرة الانتخابية.

وكتبت على موقع "تويتر": "شكرا لجمعيتي المحلية على دعمهم المستمر، وأتطلع لخوضنا الانتخابات العامة الخامسة معا".

Delighted to have been re-selected as Conservative candidate for South West Norfolk. Thanks to my local association for their ongoing support and I look forward in due course to us fighting a fifth general election together. https://t.co/b3FxrcLy6s — Liz Truss (@trussliz) February 21, 2023

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت تراس استقالتها من منصبها، لتصبح أقصر مدة في رئاسة الوزراء في تاريخ بريطانيا إذ تولت المنصب في 6 سبتمبر، ولمدة 44 يوما فقط، وسط أزمات اقتصادية وخلافات سياسية تشهدها بريطانيا.

المصدر: "الإندبندنت"