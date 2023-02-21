بالفيديو.. متظاهرون مناهضون للحرب يقتحمون عشاء لبايدن في واشنطن

اقتحم محتجون مناهضون للحروب الخارجية عشاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أحد المطاعم بالعاصمة واشنطن، يوم السبت الماضي.

وطالب المحتجون بايدن بالسعي لتحقيق السلام وإنهاء الحرب بدلا من التصعيد قبل أن يطلب موظفو المطعم منهم المغادرة.

وصرخت إحدى المحتجات قائلة: "الرئيس بايدن، أكره أن أزعجك، نحن بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب في أوكرانيا. نحن بحاجة إلى الدفع لذلك من خلال المفاوضات.. أكره أن أزعجك لكن الناس يموتون".

ودعت أخرى إدارة بايدن إلى رفع العقوبات عن كوبا. وقالت "أرجوكم أشطبوا كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. أكره إزعاجك، وسأغادر بسعادة، لكنني آمل أن ندفع من أجل محادثات السلام والمفاوضات وإخراج كوبا من قائمة الإرهاب التي تفرضها الدولة".

WATCH: We ran into President Biden at dinner in DC - he can eat peace when there’s peace for the people and planet too! ✌️ #PeaceInUkraine#CubaSíBloqueoNopic.twitter.com/QGSgDtjmrL — CODEPINK (@codepink) February 19, 2023

ويبدو أن هذا هو العشاء الذي تحدثت عنه الوسائل الإعلامية الأمريكية، والذي تناوله مع زوجته جيل قبل أن يغادر بشكل سري واشنطن إلى بولندا، حيث استقل قطارا إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

المصدر: RT