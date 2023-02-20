الإمارات وإسرائيل تكشفان عن سفينة عسكرية مشتركة في أبوظبي

كشفت الإمارات وإسرائيل، اليوم الاثنين، عن أول سفينة عسكرية غير مأهولة (دون قبطان) تم تصنيعها في إطار التعاون بين شركة صناعة الطيران الإسرائيلية ومجموعة إيدج الإماراتية.

وأوضح الإعلام العبري أن السفينة مزودة بأجهزة استشعار وأنظمة تصوير متطورة، ويمكن استخدامها للمراقبة والاستطلاع ورصد الألغام، كاشفة عنها قبالة سواحل العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال معرض الدفاع البحري "نافدكس".

من جهته، أوضح أورين جوتر الذي يقود البرنامج البحري في الشركة الإسرائيلية لوكالة "فرانس برس": "نحن نعرض للمرة الأولى مشروعا مشتركا يظهر قدرات ونقاط القوة عند كل من الشركتين في تأمين السواحل ومواجهة التهديدات بالألغام".

وأضاف: "السفن ستحارب ضد التهديدات هنا في المنطقة" ولكن الهدف أيضا هو نشرها في الخارج".

وتسعى الشركة الإسرائيلية لتعزيز التعاون مع الإمارات في مجال الدفاع الجوي ولمساعدة الدولة الخليجية في تحسين قدراتها البحرية، كما تعمل شركات الدفاع الإسرائيلية والإماراتية معا أيضا لتطوير نظام مضاد للطائرات دون طيار.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد اتهم، أمس الأحد، إيران بالهجوم على ناقلة نفط مملوكة لإسرائيل في الخليج العربي، حيث تعرضت للقصف ناقلة المنتجات "كامبو سكوير" التي ترفع العلم الليبيري " في العاشر من فبراير الجاري، بجسم محمول جوا بينما كانت في بحر العرب على بعد 300 ميل بحري تقريبا قبالة سواحل الهند وسلطنة عمان"، وفقا لشركة "إلتسون" اليونانية التي تدير الناقلة.

المصدر: "I24"